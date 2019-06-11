ЧБТР планирует евробонды в долларах, начнет road show 13 июня

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) планирует разместить евробонды в долларах сроком обращения 3-5 лет, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Road show начнется 13 июня, оно пройдет в Европе и Азии. Организаторами назначены HSBC, J.P.Morgan и Societe Generale.
ЧБТР создан для поддержки развития экономики стран черноморского бассейна, его учредителями являются правительства 11 стран: России, Греции, Турции, Болгарии, Украины, Румынии, Албании, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдавии. Штаб-квартира ЧБТР расположена в Салониках.
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