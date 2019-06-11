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Финансы 11.06.2019 12:02

ЧБТР планирует евробонды в долларах, начнет road show 13 июня

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) планирует разместить евробонды в долларах сроком обращения 3-5 лет, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Road show начнется 13 июня, оно пройдет в Европе и Азии. Организаторами назначены HSBC, J.P.Morgan и Societe Generale.

ЧБТР создан для поддержки развития экономики стран черноморского бассейна, его учредителями являются правительства 11 стран: России, Греции, Турции, Болгарии, Украины, Румынии, Албании, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдавии. Штаб-квартира ЧБТР расположена в Салониках.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАНК, ЕВРОБОНДЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]