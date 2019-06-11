Азербайджан входит в топ-20 стран у российских туристов в 2019 году

Граждане России в первом квартале текущего года совершили около 130 тыс. туристических поездок в Азербайджан, что на 12% меньше, чем за отчетный период 2018 года, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

В составленном ТурСтатом по итогам первых трех месяцев текущего года рейтинге стран выездного туризма из России Азербайджан занимается 16-ое место.

Более высокие места в рейтинге занимают, в том числе, Финляндия (731 тыс. турпоездок), Казахстан (528 тыс.), Таиланд (494 тыс.), Китай (484 тыс.), Эстония (389 тыс.), Украина (380 тыс.), Турция (341 тыс.), ОАЭ (̖316 тыс.), Германия (307 тыс.), Италия (269 тыс.), Польша (247 тыс.), Грузия (208 тыс.) и др.

Р.Бабаев