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Дальнее зарубежье 11.06.2019 12:42

Лодка с нелегалами затонула близ греческого Лесбоса, семь человек погибли

Лодка с мигрантами, рассчитывавшими высадиться в Европе, перевернулась близ греческого острова Лесбос, ее пассажиры погибли, передают во вторник западные СМИ.

По информации греческих властей, утонули четыре женщины, двое детей и один мужчина.

Других деталей инцидента не приводится.

Береговая охрана Греции сообщила, что ей удалось прийти на помощь другой лодке с мигрантами. В ходе этой операции спасли 57 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГРЕЦИЯ, НЕЛЕГАЛЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]