Лодка с нелегалами затонула близ греческого Лесбоса, семь человек погибли

Лодка с мигрантами, рассчитывавшими высадиться в Европе, перевернулась близ греческого острова Лесбос, ее пассажиры погибли, передают во вторник западные СМИ.

По информации греческих властей, утонули четыре женщины, двое детей и один мужчина.

Других деталей инцидента не приводится.

Береговая охрана Греции сообщила, что ей удалось прийти на помощь другой лодке с мигрантами. В ходе этой операции спасли 57 человек.