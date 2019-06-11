Президент России Владимир Путин и его киргизский коллега Сооронбай Жээнбеков в телефонной беседе обсудили повестку предстоящего саммита ШОС в Бишкеке, договорились о двусторонней встрече, сообщает во вторник пресс-служба российского лидера.

"Главы государств обсудили программу предстоящего в Бишкеке 13-14 июня саммита Шанхайской организации сотрудничества. Условлено о проведении двусторонней встречи на "полях" мероприятия", - говорится в сообщении.

В беседе президенты подтвердили "обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-киргизских отношений", отмечается в сообщении.