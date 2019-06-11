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СНГ 11.06.2019 13:28

Президенты РФ и Киргизии договорились о встрече "на полях" саммита ШОС в Бишкеке

Президент России Владимир Путин и его киргизский коллега Сооронбай Жээнбеков в телефонной беседе обсудили повестку предстоящего саммита ШОС в Бишкеке, договорились о двусторонней встрече, сообщает во вторник пресс-служба российского лидера.

"Главы государств обсудили программу предстоящего в Бишкеке 13-14 июня саммита Шанхайской организации сотрудничества. Условлено о проведении двусторонней встречи на "полях" мероприятия", - говорится в сообщении.

В беседе президенты подтвердили "обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-киргизских отношений", отмечается в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]