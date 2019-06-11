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СНГ 11.06.2019 14:03

Иностранных гостей на инаугурации президента Казахстана не будет - пресс-секретарь

Церемония инаугурации избранного президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет без иностранных гостей, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" пресс-секретарь главы государства Берик Курмангали.

"Иностранных гостей на церемонии не будет", - сказал Курмангали.

По информации официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова, на церемонию приглашен дипломатический корпус, аккредитованный в Казахстане.

Как сообщалось, 12 июня в Нур-Султане состоится церемония принесения присяги победившего на выборах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил о своем уходе с поста президента, подписав указ о сложении полномочий с 20 марта. В соответствии с Конституцией республики полномочия президента перешли к председателю сената Касым-Жомарту Токаеву, который должен был исполнять обязанности главы Казахстана до истечения срока полномочий избранного президента. В начале апреля Токаев объявил о проведении в республике внеочередных президентских выборов 9 июня. На них он одержал победу, набрав 70,96% голосов избирателей.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ИНАУГУРАЦИЯ, ГОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]