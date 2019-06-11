Иностранных гостей на инаугурации президента Казахстана не будет - пресс-секретарь

Церемония инаугурации избранного президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет без иностранных гостей, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" пресс-секретарь главы государства Берик Курмангали.
"Иностранных гостей на церемонии не будет", - сказал Курмангали.
По информации официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова, на церемонию приглашен дипломатический корпус, аккредитованный в Казахстане.
Как сообщалось, 12 июня в Нур-Султане состоится церемония принесения присяги победившего на выборах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил о своем уходе с поста президента, подписав указ о сложении полномочий с 20 марта. В соответствии с Конституцией республики полномочия президента перешли к председателю сената Касым-Жомарту Токаеву, который должен был исполнять обязанности главы Казахстана до истечения срока полномочий избранного президента. В начале апреля Токаев объявил о проведении в республике внеочередных президентских выборов 9 июня. На них он одержал победу, набрав 70,96% голосов избирателей.
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