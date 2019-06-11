Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9239 RUR   0.0263 GBR   2.156 TRY   0.2936

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.26 -0.73 Brent 62.29 -1.00

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 11.06.2019 13:01

Россия призывает избежать эскалации в Карабахе - посол РФ в Ереване

Россия выступает против эскалации в Карабахе, последнее слово в урегулировании остается за сторонами конфликта, заявил во вторник посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

"Мы за то, чтобы не было эскалации, чтобы был налажен устойчивый переговорный процесс", - сказал Копыркин на пресс-конференции в Ереване во вторник.

Дипломат отметил, что конечное решение должны принять стороны конфликта.

"Надо сбалансированно подходить к роли России. Наша задача - содействовать по имеющимся у нас, как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, как стратегического союзника, механизмам. Говорить, что все зависит от России, неправильно", - сказал Копыркин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ПОСОЛ, КАРАБАХ


Похожие новости


Тема Карабаха лидерами РФ и Армении не обсуждалась - Песков Пашинян рассчитывает, что "Газпром" до конца года снизит цену газа для Армении Пашинян подтвердил закупку Арменией российских Су-30СМ Армения планирует закупить у России дополнительную партию Су-30СМ Премьер Армении уверен, что недоверие российских элит к новой армянской власти исчезнет в ходе более тесного сотрудничества Бывший высокопоставленный чиновник Минюста Армении арестован в Москве

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]