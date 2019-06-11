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ТЭК 11.06.2019 13:08

Россия наращивает поставки газа в Европу, чтобы проверить американских экспортеров СПГ - Citi

Активные поставки газа из России в Европу могут стать свидетельством желания Москвы проверить реакцию американских экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) на снижение цен, полагают аналитики Citigroup.

По мнению группы экспертов банка, из-за притока российского газа газохранилища в Европе почти заполнены, что свидетельствует об излишке топлива на рынке и приводит к снижению цен на него, сообщает агентство Bloomberg.

Одной из причин, по которой Россия не сокращает поставки, может стать стремление "проверить реакцию мирового газового рынка на условия низких цен, особенно гибкость американского экспорта СПГ".

Аналитики Citi полагают, что Соединенные Штаты могут ограничить поставки СПГ в Европу на два месяца, что приведет к сокращению предложения на 400 млрд кубических футов (11,3 млрд кубометров) в конце лета-начале осени, что соответствует избытку предложения на рынке. В обратном случае России может потребоваться уменьшить поставки трубопроводного газа на 15% для ребалансировки рынка.

С учетом сложившейся ситуации, Citi понизил свои прогнозы цен на газ на текущий год. Теперь банк прогнозирует, что цена газа на терминале Henry Hub в США составит в среднем $2,5 за 1 млн британских тепловых единиц (БТЕ), на голландской TTF - $5, в Азии - $5,8 за 1 млн БТЕ.

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Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПА, СПГ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]