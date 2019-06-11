Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9239 RUR   0.0263 GBR   2.156 TRY   0.2936

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.26 -0.73 Brent 62.29 -1.00

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 11.06.2019 13:43

Демпартия Молдавии призывает президента Додона подать в отставку

Вице-председатель Демократической партии Молдавии Влад Чеботарь опроверг утверждения о готовящемся физическом устранении президента страны Игоря Додона и призвал его подать в отставку.

Он заявил об этом во вторник на брифинге в Кишинев.

Накануне Додон заявил, что Демпартия стремится любой ценой отстранить президента от должности. По его словам, рассматривается и физическое устранение президента, а за это ДПМ готова заплатить киллерам $1 млн.

"Все - это плод фантазий президента. Я считаю, что президент Игорь Додон и его администрация упали "ниже плинтуса". У него еще есть шанс, если так можно сказать, выйти с честью из ситуации. Это - подать в отставку с должности президента",- заявил Чеботарь.

Он напомнил, что Демпартиия обвиняет президента в государственной измене, так как Додон выступал за федерализацию республики и был готов подписать соглашение о создании коалиции Партии социалистов с демократами, если бы последние согласились на федерализацию.

"Мы ждем, что президент подаст в отставку, чтобы провести досрочные президентские выборы одновременно с парламентскими, 6 сентября 2019 года. В то же время, мы начали сбор подписей граждан за отставку Додона с должности", - подчеркнул Чеботарь.

Как уже сообщал "Интерфакс", во вторник утром Игорь Додон отменил подписанный Филипом в качестве и.о.президента Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, ДЕМПАРТИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОТСТАВКА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]