Демпартия Молдавии призывает президента Додона подать в отставку

Вице-председатель Демократической партии Молдавии Влад Чеботарь опроверг утверждения о готовящемся физическом устранении президента страны Игоря Додона и призвал его подать в отставку.

Он заявил об этом во вторник на брифинге в Кишинев.

Накануне Додон заявил, что Демпартия стремится любой ценой отстранить президента от должности. По его словам, рассматривается и физическое устранение президента, а за это ДПМ готова заплатить киллерам $1 млн.

"Все - это плод фантазий президента. Я считаю, что президент Игорь Додон и его администрация упали "ниже плинтуса". У него еще есть шанс, если так можно сказать, выйти с честью из ситуации. Это - подать в отставку с должности президента",- заявил Чеботарь.

Он напомнил, что Демпартиия обвиняет президента в государственной измене, так как Додон выступал за федерализацию республики и был готов подписать соглашение о создании коалиции Партии социалистов с демократами, если бы последние согласились на федерализацию.

"Мы ждем, что президент подаст в отставку, чтобы провести досрочные президентские выборы одновременно с парламентскими, 6 сентября 2019 года. В то же время, мы начали сбор подписей граждан за отставку Додона с должности", - подчеркнул Чеботарь.

Как уже сообщал "Интерфакс", во вторник утром Игорь Додон отменил подписанный Филипом в качестве и.о.президента Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.