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Дальнее зарубежье 11.06.2019 14:03

Премьером Иракского Курдистана избран двоюродный брат президента автономии

Парламент Иракского Курдистана во вторник избрал премьер-министром автономии Масрура Барзани, сообщает телеканал "Рудау".

Масрур Барзани, сын экс-президента региона и главы "Демократической партии Курдистана" (ДПК) Масуда Барзани, получил 87 из 97 голосов депутатов. Теперь у него есть 30 дней, чтобы сформировать правительство.

Прежде Масрур Барзани руководил Советом безопасности Курдистанского региона.

Ранее должность премьер-министра занимал Нечирван Барзани - двоюродный брат Масрура Барзани. В конце мая парламент Иракского Курдистана избрал его президентом автономии, 10 июня он принес присягу.

Масуд Бардани, отец Масрура Барзани и дядя Нечирвана Барзани, занимал пост президента Иракского Курдистана со времени учреждения этой должности в 2005 году по 2017 год.

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Тэги: ИРАК, КУРДИСТАН, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]