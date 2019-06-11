Trafigura удвоила прибыль в I финполугодии благодаря росту доходов от нефтетрейдинга

Trafigura Group Pte Ltd, один из крупнейших сырьевых трейдеров в мире, увеличил чистую прибыль в первом финансовом полугодии почти в два раза, поскольку рост доходов от торговли нефтью компенсировал сокращение торговых операций с металлами.

Как сообщается в пресс-релизе группы, ее чистая прибыль за шесть месяцев, которые закончились 31 марта, составила $426 млн по сравнению с $222 млн за сопоставимый период годом ранее.

Прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA), которую сама Trafigura считает более показательной, увеличилась до $1,11 млрд с $658 млн.

Выручка практически не изменилась и составила $86,3 млрд.

Валовая прибыль группы повысилась до $1,47 млрд с $979 млн. В том числе в сфере торговле нефтью валовая прибыль подскочила в 3,5 раза, до $1,04 млрд, а в горнодобывающем и металлургическом секторе упала на треть, составив $437 млн.

Объем торгов нефтью сократился на 7% - до 5,5 млн баррелей в сутки. Торговля металлами выросла в первом финполугодии на 3%.

На операции с нефтью приходится примерно две трети выручки компании, на торговлю металлами - оставшаяся треть.

Скорректированный чистый долг Trafigura увеличился до $7,6 млрд на конец марта против $6 млрд на конец сентября 2018 года.

Trafigura была учреждена в 1993 году группой трейдеров, ушедших из компании Marc Rich, которая позднее трансформировалась в Glencore. Летом 2013 года Trafigura вышла на российский рынок.