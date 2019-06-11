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СНГ 11.06.2019 14:41

Финансирование ЕБРР проектов в Белоруссии в 2019г может превысить прошлогодние 360 млн евро - премьер

Объем финансирования белорусских проектов со стороны Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в 2019 году может превысить 360 млн евро, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком в Лондоне во вторник.

"Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании инвестиций ЕБРР, причем как в государственный, так и в частный сектор. Мы вчера обсуждали с Алланом Пию (вице-президент ЕБРР - ИФ), что мы должны вместе поработать над тем, чтобы планку прошлого года превысить. У нас есть все возможности при хорошей, слаженной работе превысить объем в 360 млн евро", - сказал Румас, которого цитирует госагентство БелТА.

Он также отметил, что сейчас правительство и ЕБРР готовятся к подписанию ряда новых соглашений в сфере транспорта, ЖКХ и энергоэффективности.

С начала своей деятельности в Белоруссии в 1992 году ЕБРР инвестировал более 2,4 млрд евро в 114 проектов в различных отраслях экономики страны. Текущий кредитный портфель ЕБРР в Белоруссии составляет 673 млн евро, из которых 67% - инвестиции в частный сектор. В 2018 году ЕБРР профинансировал 21 проект на рекордную сумму более 360 млн евро.

ЕБРР в 2016 году расширил рамки сотрудничества с Белоруссией, включив в сферу кредитных отношений госсектор и муниципальные организации. Также ЕБРР ведет консультативную работу по подготовке к приватизации ряда белорусских предприятий и банков.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕБРР, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]