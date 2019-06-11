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СНГ 11.06.2019 13:46

Лукашенко назначил командующего внутренними войсками новым главой МВД Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министром внутренних дел Юрия Караева, сообщает госагентство БелТА.

До настоящего времени Караев работал в должности заместителя министра внутренних дел - командующего внутренними войсками.

Накануне предыдущий глава МВД Игорь Шуневич обратился к главе государства с рапортом об отставке, президент эту отставку принял.

Назначая Караева на должность главы МВД, Лукашенко отметил, что считает необходимым обратить внимание на вопросы дисциплины в органах внутренних дел.

"Скажем откровенно, милицию надо немножко встряхнуть в плане дисциплины. Ну а для этого какой нужен человек - военный. Хотя вы относительно военный человек, вы и милицию хорошо знаете. Вы там были внутри, вы видели эти проблемы. А вообще, тому, чего не знаете, научитесь", - сказал глава государства.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МВД, МИНИСТР, НАЗНАЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]