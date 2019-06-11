Лукашенко назначил командующего внутренними войсками новым главой МВД Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министром внутренних дел Юрия Караева, сообщает госагентство БелТА.

До настоящего времени Караев работал в должности заместителя министра внутренних дел - командующего внутренними войсками.

Накануне предыдущий глава МВД Игорь Шуневич обратился к главе государства с рапортом об отставке, президент эту отставку принял.

Назначая Караева на должность главы МВД, Лукашенко отметил, что считает необходимым обратить внимание на вопросы дисциплины в органах внутренних дел.

"Скажем откровенно, милицию надо немножко встряхнуть в плане дисциплины. Ну а для этого какой нужен человек - военный. Хотя вы относительно военный человек, вы и милицию хорошо знаете. Вы там были внутри, вы видели эти проблемы. А вообще, тому, чего не знаете, научитесь", - сказал глава государства.