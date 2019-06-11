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Наука и образование 11.06.2019 13:45

Минобразования Азербайджана получит 5,7 млн манатов на газификацию учебных заведений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить министерству образования 5,7 млн манатов на газификацию учебных заведений.

Соответствующее распоряжение президента опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Средства на эти цели будут выделены в рамках государственных капвложений на 2019 год.

Р.Бабаев

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Тэги: ШКОЛЫ, ГАЗИФИКАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]