Минобразования Азербайджана получит 5,7 млн манатов на газификацию учебных заведений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить министерству образования 5,7 млн манатов на газификацию учебных заведений.
Соответствующее распоряжение президента опубликовано во вторник на сайте главы государства.
Средства на эти цели будут выделены в рамках государственных капвложений на 2019 год.
Р.Бабаев
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