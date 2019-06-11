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Внешняя политика 11.06.2019 13:51

Президент Азербайджана обсудил с главой ПА ОБСЕ карабахское урегулирование

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в Баку на встрече с главой Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели обсудили урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, сообщает сайт главы государства.

«Стороны также обменялись мнениями по развитию связей Азербайджан – ПА ОБСЕ, обсудили перспективы сотрудничества», - отмечается в информации.

На встрече было подчеркнуто, что экономическое развитие Азербайджана служит обеспечению стабильности в стране, а проводимые в Баку важные международные мероприятия имеют значение для всего региона.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЛИЕВ, ОБСЕ-ПА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]