Президент Азербайджана обсудил с главой ПА ОБСЕ карабахское урегулирование

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в Баку на встрече с главой Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели обсудили урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, сообщает сайт главы государства.

«Стороны также обменялись мнениями по развитию связей Азербайджан – ПА ОБСЕ, обсудили перспективы сотрудничества», - отмечается в информации.

На встрече было подчеркнуто, что экономическое развитие Азербайджана служит обеспечению стабильности в стране, а проводимые в Баку важные международные мероприятия имеют значение для всего региона.

Р.Бабаев