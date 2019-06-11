Лавров отмечает активное выполнение Турцией обязательств по Идлибской зоне в Сирии

Турция активно выполняет свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Терпеть эти вылазки (террористов в Идлибе - ИФ) сирийская армия не будет, и мы ее прекрасно понимаем и будем ее поддерживать в том, чтобы очаги таких грубейших нарушений режима деэскалации подавлялись незамедлительно", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.
"И параллельно наши турецкие друзья, мы это знаем, активно работают над выполнением своего обязательства по сочинскому меморандуму - отмежевать вооруженную, договороспособную, готовую участвовать в политическом процессе оппозицию от бандитов, которые не идут и не могут идти по определению ни на какие договоренности и с которыми разговаривать нужно как с террористами", - заявил российский министр.
Россия и Турция 17 сентября прошлого года в Сочи договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск. Турция взяла на себя задачу освобождения этой зоны от террористов "Джабхат ан-Нусры" (запрещена в РФ).
Демилитаризованная зона должна была начать действовать к 15 октября, но Анкаре до сих пор не удалось очистить этот район от террористических формирований.
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