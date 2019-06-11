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Дальнее зарубежье 11.06.2019 15:34

Пхеньян критикует Вашингтон за враждебность и нежелание имплементировать договоренности

Северная Корея во вторник призвала Соединенные Штаты отказаться от враждебной политики в преддверии первой годовщины первой встречи лидеров двух стран - Ким Чен Ына и Дональда Трампа - в Сингапуре, передают северокорейские СМИ.

"У терпения КНДР есть предел. Настало время для Соединенных Штатов отказаться от своей враждебной политики", - говорится в заявлении. В нем подчеркивается, что политика Вашингтона - "высокомерная и односторонняя" - с Пхеньяном не сработает.

В нем отмечается, что совместное соглашение, достигнутое по итогам прошлогоднего саммита "сейчас в шаге от превращения в мертвый документ, поскольку Соединенные Штаты избегают его имплементации".

12 июня исполнится год с момента проведения первого саммита США-КНДР в Сингапуре. По его итогам было принято совместное заявление, в котором США обязались предоставить гарантии безопасности Северной Корее, а КНДР подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Встреча в верхах завершилась преждевременно, без подписания итогового соглашения.

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Тэги: КНДР, США, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]