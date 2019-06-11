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Социум 11.06.2019 14:31

Минтруда направит более 8,7 млн манатов на капремонт ряда cоцучреждений в регионах Азербайджана

Министерство труда и социальной защиты населения направит более 8,7 млн манатов на капитальный ремонт ряда ведомственных учреждений в регионах Азербайджана.

Согласно материалам, указанным на сайте www.tender.gov.az, министерство подписало 4 контракта на выполнение данных работ.

С компанией «AZ AVS» подписан контракт на проведение капитального ремонта Психоневрологического учреждения социальных услуг №3 в Гейгельском районе. Сумма контракта - 3,296 млн манатов.

С ООО «STT Qrup Azеrbaycan» подписано соглашение на проведение капитального ремонта Регионального центра восстановления инвалидов в Хачмазском районе. Сумма контракта – 2 млн 122,756 тыс. манатов.

С ООО «Conco» подписано соглашение на проведение капитального ремонта Центра восстановления инвалидов в городе Шеки. Сумма контракта - 1 млн 740,586 тыс. манатов.

С ООО «BRİCK Construction» подписано соглашение на проведение капитального ремонта Центра восстановления инвалидов в городе Ширван. Сумма контракта - 1 млн 595,347 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНТРУДА, ТЕНДЕР, РЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]