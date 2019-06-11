Минтруда направит более 8,7 млн манатов на капремонт ряда cоцучреждений в регионах Азербайджана

Министерство труда и социальной защиты населения направит более 8,7 млн манатов на капитальный ремонт ряда ведомственных учреждений в регионах Азербайджана.

Согласно материалам, указанным на сайте www.tender.gov.az, министерство подписало 4 контракта на выполнение данных работ.

С компанией «AZ AVS» подписан контракт на проведение капитального ремонта Психоневрологического учреждения социальных услуг №3 в Гейгельском районе. Сумма контракта - 3,296 млн манатов.

С ООО «STT Qrup Azеrbaycan» подписано соглашение на проведение капитального ремонта Регионального центра восстановления инвалидов в Хачмазском районе. Сумма контракта – 2 млн 122,756 тыс. манатов.

С ООО «Conco» подписано соглашение на проведение капитального ремонта Центра восстановления инвалидов в городе Шеки. Сумма контракта - 1 млн 740,586 тыс. манатов.

С ООО «BRİCK Construction» подписано соглашение на проведение капитального ремонта Центра восстановления инвалидов в городе Ширван. Сумма контракта - 1 млн 595,347 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков