Минтруда направит более 8,7 млн манатов на капремонт ряда cоцучреждений в регионах Азербайджана

Министерство труда и социальной защиты населения направит более 8,7 млн манатов на капитальный ремонт ряда ведомственных учреждений в регионах Азербайджана.
Согласно материалам, указанным на сайте www.tender.gov.az, министерство подписало 4 контракта на выполнение данных работ.
С компанией «AZ AVS» подписан контракт на проведение капитального ремонта Психоневрологического учреждения социальных услуг №3 в Гейгельском районе. Сумма контракта - 3,296 млн манатов.
С ООО «STT Qrup Azеrbaycan» подписано соглашение на проведение капитального ремонта Регионального центра восстановления инвалидов в Хачмазском районе. Сумма контракта – 2 млн 122,756 тыс. манатов.
С ООО «Conco» подписано соглашение на проведение капитального ремонта Центра восстановления инвалидов в городе Шеки. Сумма контракта - 1 млн 740,586 тыс. манатов.
С ООО «BRİCK Construction» подписано соглашение на проведение капитального ремонта Центра восстановления инвалидов в городе Ширван. Сумма контракта - 1 млн 595,347 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
ПА ОБСЕ заинтересована в решении проблем в странах-членах организации путем диалога - Церетели
Президент Азербайджана обсудил с главой ПА ОБСЕ карабахское урегулирование
Россия призывает избежать эскалации в Карабахе - посол РФ в Ереване
Бакметрополитен получил новые вагоны из РФ
На страховом форуме в Баку обсудят перспективы рынка и вопросы диджитализации
СП Башнефти и ЛУКОЙЛа планирует до конца года утвердить новый проект разработки Требса и Титова в НАО
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
ИВ Гянджи направит около 1 млн манатов на обновление систем уличного освещения
ИВ Гянджи направит около 4 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
Лавров отмечает активное выполнение Турцией обязательств по Идлибской зоне в Сирии
Финансирование ЕБРР проектов в Белоруссии в 2019г может превысить прошлогодние 360 млн евро - премьер
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви