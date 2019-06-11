Пожар на танкере в Дагестане ликвидирован - МЧС

Спасатели МЧС потушили огонь на танкере в Дагестане, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального МЧС.

"В 12:40 спасатели МЧС ликвидировали открытое горение на танкере", - сказал собеседник агентства.

Во вторник на танкере в Дагестане произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате происшествия три человека погибли и еще трое госпитализированы. Один находится в крайне тяжелом состоянии.

Произошло возгорание. Вскоре сотрудники МЧС локализовали пожар.