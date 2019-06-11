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СНГ 11.06.2019 14:39

Пожар на танкере в Дагестане ликвидирован - МЧС

Спасатели МЧС потушили огонь на танкере в Дагестане, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального МЧС.

"В 12:40 спасатели МЧС ликвидировали открытое горение на танкере", - сказал собеседник агентства.

Во вторник на танкере в Дагестане произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате происшествия три человека погибли и еще трое госпитализированы. Один находится в крайне тяжелом состоянии.

Произошло возгорание. Вскоре сотрудники МЧС локализовали пожар.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТАНКЕР, ПОЖАР, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]