На страховом форуме в Баку обсудят перспективы рынка и вопросы диджитализации

Вопросы развития страхового рынка, шаги по направлению к диджитализации рынка будут обсуждаться конференции "Страхование в Азербайджане: тенденции и перспективы" 28 июня в Баку.
«28 июня на конференции в Баку будут обсуждаться развитие нескольких направлений обязательного страхования, а также реформирование системы сельскохозяйственного страхования, шаги по направлению к диджитализации рынка и общей модернизации являются основными решениями для роста», - отмечается в сообщении XPRIMM, являющейся одним из организаторов мероприятия.
В настоящее время страховой рынок Азербайджана находится в процессе быстрого восстановления, стремящийся к развитию новых точек роста. В 2018 году валовые премии местных страховщиков достигли почти 728 млн. манатов (+30,7% в годовом выражении).
«Эксперты в области страхования и перестрахования из Европы, России и СНГ, Кавказского региона, Турции и стран Ближнего Востока обсудят на конференции последние тенденции в регионе, чтобы лучше понять способы стимулирования развития рынка Азербайджана, а также укрепления деловых партнерских отношений, используя возможности рыночной модернизации», - подчеркивается в информации.
А.Азизов
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