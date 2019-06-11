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Финансы 11.06.2019 14:55

На страховом форуме в Баку обсудят перспективы рынка и вопросы диджитализации

Вопросы развития страхового рынка, шаги по направлению к диджитализации рынка будут обсуждаться конференции "Страхование в Азербайджане: тенденции и перспективы" 28 июня в Баку.

«28 июня на конференции в Баку будут обсуждаться развитие нескольких направлений обязательного страхования, а также реформирование системы сельскохозяйственного страхования, шаги по направлению к диджитализации рынка и общей модернизации являются основными решениями для роста», - отмечается в сообщении XPRIMM, являющейся одним из организаторов мероприятия.

В настоящее время страховой рынок Азербайджана находится в процессе быстрого восстановления, стремящийся к развитию новых точек роста. В 2018 году валовые премии местных страховщиков достигли почти 728 млн. манатов (+30,7% в годовом выражении).

«Эксперты в области страхования и перестрахования из Европы, России и СНГ, Кавказского региона, Турции и стран Ближнего Востока обсудят на конференции последние тенденции в регионе, чтобы лучше понять способы стимулирования развития рынка Азербайджана, а также укрепления деловых партнерских отношений, используя возможности рыночной модернизации», - подчеркивается в информации.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СТРАХОВАНИЕ, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]