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Внешняя политика 11.06.2019 14:58

ПА ОБСЕ заинтересована в решении проблем в странах-членах организации путем диалога - Церетели

Парламентская ассамблея ОБСЕ заинтересована в дальнейшем углублении отношений с Азербайджаном, заявил президент организации Георгий Церетели.

«ПА ОБСЕ считает важным решение существующих на пространстве ОБСЕ проблем путем ведения взаимного диалога. Организация не пожалеет усилий в будущем в этом направлении», - сказал Церетели на встрече со спикером Милли Меджлиса Огтаем Асадовым, сообщает пресс-служба парламента.

«Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ОБСЕ», - отметил, в свою очередь, Асадов.

Спикер выразил надежду на тесное участие, а также решительную и справедливую позицию ПА ОБСЕ в вопросе решения проблем, с которыми сталкиваются страны-члены организации.

Р.Бабаев

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Тэги: ОБСЕ, ПА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]