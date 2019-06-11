ПА ОБСЕ заинтересована в решении проблем в странах-членах организации путем диалога - Церетели

Парламентская ассамблея ОБСЕ заинтересована в дальнейшем углублении отношений с Азербайджаном, заявил президент организации Георгий Церетели.

«ПА ОБСЕ считает важным решение существующих на пространстве ОБСЕ проблем путем ведения взаимного диалога. Организация не пожалеет усилий в будущем в этом направлении», - сказал Церетели на встрече со спикером Милли Меджлиса Огтаем Асадовым, сообщает пресс-служба парламента.

«Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ОБСЕ», - отметил, в свою очередь, Асадов.

Спикер выразил надежду на тесное участие, а также решительную и справедливую позицию ПА ОБСЕ в вопросе решения проблем, с которыми сталкиваются страны-члены организации.

Р.Бабаев