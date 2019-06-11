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Транспорт и связь 11.06.2019 15:04

Бакметрополитен получил новые вагоны из РФ

ЗАО «Бакинский метрополитен» получил 10 новых вагонов модели «81-765.Б/766.Б» производства российского ОАО «Метровагонмаш» (входит в группу компаний ЗАО «Трансмашхолдинг», ТМХ), говорится в сообщении «Бакметрополитена».

«Всего контракт с «Метровагонмаш» предусматривает производство до конца 2019 года 30 вагонов модели «81-765.Б/766.Б». Первая партия из 10 вагонов уже прибыла в Азербайджан. Вагоны будут введены в эксплуатацию после наладочных и испытательных работ», - говорится в сообщении.

По данным общества, по сравнению с подвижным составом предыдущих моделей, новые поезда имеют расширенные дверные проемы, а также обеспечивается сквозной проход через весь состав. Для вагонов Бакинского метро разработана оригинальная цветографическая схема, используется адаптированная к местным условиям информационная система.

Бакметрополитен и «Метровагонмаш» 30 января 2019 года заключили договор на производство вагонов модели «81-765.Б/766.Б». Контракт предусматривает поставку в Азербайджан до конца текущего года 6 пятивагонных поездов для Бакинского метро. Каждый состав будет включать два головных моторных вагона с кабиной управления и три промежуточных моторных вагона.

В поездах 81-765.Б/766.Б используется новая система светового оповещения об открытии и закрытии дверей. Конструкция обладает хорошей шумо- и теплоизоляцией, вагоны оснащены системами кондиционирования и вентиляции, розетками для зарядки электронных устройств пассажиров. В салонах головных вагонов предусмотрены площадки для размещения колясок и велосипедов.

АО «Метровагонмаш» с 1967 года поставляет подвижной состав для «Бакметрополитена». В настоящее время в Бакинском метро эксплуатируется порядка 300 вагонов метро мытищинского завода.

В 2015 году Трансмашхолдинг передал Бакинскому метрополитену три пятивагонных состава модели «81-760.Б/761.Б/763.Б» со сквозным проходом. В 2018 году холдинг поставил бакинскому метро два пятивагонных состава модели «81-765/766».

Н.Аббасова

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Тэги: МЕТРО, ВАГОНЫ, ПОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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