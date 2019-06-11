Бакметрополитен получил новые вагоны из РФ

ЗАО «Бакинский метрополитен» получил 10 новых вагонов модели «81-765.Б/766.Б» производства российского ОАО «Метровагонмаш» (входит в группу компаний ЗАО «Трансмашхолдинг», ТМХ), говорится в сообщении «Бакметрополитена».
«Всего контракт с «Метровагонмаш» предусматривает производство до конца 2019 года 30 вагонов модели «81-765.Б/766.Б». Первая партия из 10 вагонов уже прибыла в Азербайджан. Вагоны будут введены в эксплуатацию после наладочных и испытательных работ», - говорится в сообщении.
По данным общества, по сравнению с подвижным составом предыдущих моделей, новые поезда имеют расширенные дверные проемы, а также обеспечивается сквозной проход через весь состав. Для вагонов Бакинского метро разработана оригинальная цветографическая схема, используется адаптированная к местным условиям информационная система.
Бакметрополитен и «Метровагонмаш» 30 января 2019 года заключили договор на производство вагонов модели «81-765.Б/766.Б». Контракт предусматривает поставку в Азербайджан до конца текущего года 6 пятивагонных поездов для Бакинского метро. Каждый состав будет включать два головных моторных вагона с кабиной управления и три промежуточных моторных вагона.
В поездах 81-765.Б/766.Б используется новая система светового оповещения об открытии и закрытии дверей. Конструкция обладает хорошей шумо- и теплоизоляцией, вагоны оснащены системами кондиционирования и вентиляции, розетками для зарядки электронных устройств пассажиров. В салонах головных вагонов предусмотрены площадки для размещения колясок и велосипедов.
АО «Метровагонмаш» с 1967 года поставляет подвижной состав для «Бакметрополитена». В настоящее время в Бакинском метро эксплуатируется порядка 300 вагонов метро мытищинского завода.
В 2015 году Трансмашхолдинг передал Бакинскому метрополитену три пятивагонных состава модели «81-760.Б/761.Б/763.Б» со сквозным проходом. В 2018 году холдинг поставил бакинскому метро два пятивагонных состава модели «81-765/766».
Н.Аббасова
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