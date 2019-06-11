Главы МИД Японии и Ирана встретятся накануне визита Абэ в Тегеран

Глава МИД Японии Таро Коно посетит в среду Тегеран и проведет переговоры с иранским коллегой Джавадом Зарифом.
Встреча министров пройдет в преддверии визита в Иран премьер-министра Японии Синдзо Абэ, отмечают во вторник иранские СМИ.
Премьер Японии прибудет в Тегеран в среду вечером, его будут встречать главы внешнеполитических ведомств двух стран.
Абэ будет находиться в Иране с официальным визитом с 12 по 14 июня. Это станет первой поездкой главы японского правительства в эту страну более чем за 40 лет.
Абэ встретится с верховным лидером Ирана Али Хаменеи и иранским президентом Хасаном Рухани.
Японские СМИ отмечают, что, как ожидается, одной из центральных тем переговоров станет сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы.
Иранские и японские СМИ не исключают, что Токио может использовать свои хорошие отношения с США и Ираном, чтобы попытаться снять напряженность между Вашингтоном и Тегераном.
8 мая, через год после выхода США из СВПД, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части своих обязательств, касающихся ограничений на запасы в стране низкообогащенного урана и тяжелой воды. По сделке, заключенной в июле 2015 года с "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ), Иран обязался в течение 15 лет продавать за границу излишки урана и тяжелой воды.
Тогда же Иран дал европейским странам 60 дней на выполнение своих обязательств, имея в виду, прежде всего, создание специального платежного механизма, который позволял бы торговать с Тегераном в первую очередь в нефтяном секторе в обход американских санкций. В противном случае Иран заявил, что возобновит процесс обогащения урана и начнет модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке.
США при президенте Дональде Трампе вышли из СВПД 8 мая прошлого года и возобновили односторонние санкции в отношении Ирана.
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