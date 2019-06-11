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Регион 11.06.2019 15:46

Главы МИД Японии и Ирана встретятся накануне визита Абэ в Тегеран

Глава МИД Японии Таро Коно посетит в среду Тегеран и проведет переговоры с иранским коллегой Джавадом Зарифом.

Встреча министров пройдет в преддверии визита в Иран премьер-министра Японии Синдзо Абэ, отмечают во вторник иранские СМИ.

Премьер Японии прибудет в Тегеран в среду вечером, его будут встречать главы внешнеполитических ведомств двух стран.

Абэ будет находиться в Иране с официальным визитом с 12 по 14 июня. Это станет первой поездкой главы японского правительства в эту страну более чем за 40 лет.

Абэ встретится с верховным лидером Ирана Али Хаменеи и иранским президентом Хасаном Рухани.

Японские СМИ отмечают, что, как ожидается, одной из центральных тем переговоров станет сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы.

Иранские и японские СМИ не исключают, что Токио может использовать свои хорошие отношения с США и Ираном, чтобы попытаться снять напряженность между Вашингтоном и Тегераном.

8 мая, через год после выхода США из СВПД, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части своих обязательств, касающихся ограничений на запасы в стране низкообогащенного урана и тяжелой воды. По сделке, заключенной в июле 2015 года с "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ), Иран обязался в течение 15 лет продавать за границу излишки урана и тяжелой воды.

Тогда же Иран дал европейским странам 60 дней на выполнение своих обязательств, имея в виду, прежде всего, создание специального платежного механизма, который позволял бы торговать с Тегераном в первую очередь в нефтяном секторе в обход американских санкций. В противном случае Иран заявил, что возобновит процесс обогащения урана и начнет модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке.

США при президенте Дональде Трампе вышли из СВПД 8 мая прошлого года и возобновили односторонние санкции в отношении Ирана.

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Тэги: ИРАН, ЯПОНИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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