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СНГ 11.06.2019 15:22

Лукашенко собрался разогнать Белгидромет

Президент Беларуси Александр Лукашенко недоволен тем, как справляется со своими обязанностями Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (Белгидромет).

"С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства. В лучшем в какой-то день на 50-70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен", - заявил Лукашенко, рассматривая кадровые вопросы во вторник.

Главу государства цитирует его пресс-служба.

"Я уже ориентируюсь на военных, которые видят в реальном времени погоду, подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие 12 часов. Почти на 100% дают точный прогноз, правда, короткий", - заметил президент.

"Мы должны знать, что происходит, что будет завтра, послезавтра, чтобы ориентироваться", - добавил он.

Ранее Лукашенко уже выступал с критикой качества прогнозов погоды, которые делает Белгидромет. Так, в 2017 году при назначении нового главы Минприроды, президент заявил, что "их (Белгидромета) прогнозы порой не то что читать... Иногда, прочитав, хочется, чтобы вообще ничего там не прогнозировали".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, БЕЛГИДРОМЕТ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]