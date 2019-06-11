Число попыток контрабанды оружия через границу Белоруссии со странами ЕС за последние годы выросло в разы - Госпогранкомитет

Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссия констатирует значительный рост попыток незаконного провоза оружия и боеприпасов через границу республики.
"По данным Госпогранкомитета, фиксируется рост числа попыток незаконного перемещения оружия и боеприпасов через границу. По сравнению с 2013 годом количество таких фактов на границе со странами ЕС увеличилось более чем в 6 раз", - говорится в сообщении ГПК.
С начала текущего года белорусские пограничники пресекли уже 45 таких попыток, уточнили в комитете.
Алиев уверен в дальнейшем развитии отношений между Азербайджаном и РФ ради стабильности в регионе
Глава Минобороны Грузии прибыл с визитом в Азербайджан
ПА ОБСЕ заинтересована в решении проблем в странах-членах организации путем диалога - Церетели
Россельхознадзор не пустил в Россию две партии томатов из Азербайджана
Депозитный портфель AccessBank за 5 месяцев увеличился почти на 100 млн манатов
AccessBank в ближайшие годы может отказаться от внешних заимствований за счет роста депозитной базы – глава банка
Прямые и косвенные доходы Азербайджана от проведения в Баку финала Лиги Европы УЕФА составили $400 млн
Минтруда Азербайджана направит около 7,2 млн манатов на приобретение квартир для ветеранов Карабахской войны и семей шехидов
Минтруда направит более 8,7 млн манатов на капремонт ряда cоцучреждений в регионах Азербайджана
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
ИВ Гянджи направит около 1 млн манатов на обновление систем уличного освещения
ИВ Гянджи направит около 4 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви