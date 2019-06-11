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СНГ 11.06.2019 16:02

Число попыток контрабанды оружия через границу Белоруссии со странами ЕС за последние годы выросло в разы - Госпогранкомитет

Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссия констатирует значительный рост попыток незаконного провоза оружия и боеприпасов через границу республики.

"По данным Госпогранкомитета, фиксируется рост числа попыток незаконного перемещения оружия и боеприпасов через границу. По сравнению с 2013 годом количество таких фактов на границе со странами ЕС увеличилось более чем в 6 раз", - говорится в сообщении ГПК.

С начала текущего года белорусские пограничники пресекли уже 45 таких попыток, уточнили в комитете.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ГРАНИЦА, ОРУЖИЕ, КОНТРАБАНДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]