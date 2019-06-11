Число попыток контрабанды оружия через границу Белоруссии со странами ЕС за последние годы выросло в разы - Госпогранкомитет

Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссия констатирует значительный рост попыток незаконного провоза оружия и боеприпасов через границу республики.

"По данным Госпогранкомитета, фиксируется рост числа попыток незаконного перемещения оружия и боеприпасов через границу. По сравнению с 2013 годом количество таких фактов на границе со странами ЕС увеличилось более чем в 6 раз", - говорится в сообщении ГПК.

С начала текущего года белорусские пограничники пресекли уже 45 таких попыток, уточнили в комитете.