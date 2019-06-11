Иран планирует вывести три спутника на орбиту - министр

Иран планирует отправить три спутника собственного производства в космос, сообщает во вторник агентство "Мехр" со ссылкой на министра связи и информационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азари Джахроми.

Возможные сроки окончания строительства и запукска спутников в космос агентство не указывает.

Министр также заявил, что Иран сотрудничает в сфере космоса с рядом стран в ближневосточном регионе.

Иран впервые самостоятельно запустил спутник в 2009 году, он назывался "Омид" ("Надежда"). В январе 2019 года стало известно, что Иран неудачно осуществил запуск спутника "Пайям-э-Амиркабир". Планировалось, что этот спутник будет передавать изображения территории Ирана в трех спектрах и проводить замеры радиационного излучения в космосе.

Тема запуска Ираном спутников, как правило, вызывает обеспокоенность у США и ряда других стран. Они подозревают, что эти запуски организовываются не столько ради отправки на орбиту спутников, сколько для испытания баллистических технологий. Западные страны призывают Иран отказаться от разработки баллистических ракет.