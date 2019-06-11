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Регион 11.06.2019 16:20

Иран планирует вывести три спутника на орбиту - министр

Иран планирует отправить три спутника собственного производства в космос, сообщает во вторник агентство "Мехр" со ссылкой на министра связи и информационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азари Джахроми.

Возможные сроки окончания строительства и запукска спутников в космос агентство не указывает.

Министр также заявил, что Иран сотрудничает в сфере космоса с рядом стран в ближневосточном регионе.

Иран впервые самостоятельно запустил спутник в 2009 году, он назывался "Омид" ("Надежда"). В январе 2019 года стало известно, что Иран неудачно осуществил запуск спутника "Пайям-э-Амиркабир". Планировалось, что этот спутник будет передавать изображения территории Ирана в трех спектрах и проводить замеры радиационного излучения в космосе.

Тема запуска Ираном спутников, как правило, вызывает обеспокоенность у США и ряда других стран. Они подозревают, что эти запуски организовываются не столько ради отправки на орбиту спутников, сколько для испытания баллистических технологий. Западные страны призывают Иран отказаться от разработки баллистических ракет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИРАН, СПУТНИКИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]