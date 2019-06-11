В Москве с понимание относятся к шагам Ирана по активизации обогащения урана, поскольку у Тегерана не остаётся выбора - Рябков

Россия не в восторге от действий Ирана по наращиванию запасов низкообогащенного урана и тяжёлой воды, но понимает, что у них нет другого выбора, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы обеспокоены тем, что приближается момент, когда возможны некоторые дополнительные шаги со стороны Ирана в русле объявленных президентом Рухани мер по сокращению объема добровольно принятых Исламской республикой на себя обязательства", - сказал Рябков во вторник журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".
"Это концепция, которая получила в дипломатических кругах условное наименование "меньшее за меньшее". Конечно, мы не в восторге от такого подхода, лучше было бы "большее за большее", но реальность такова, что у Ирана не остаётся иного выбора, мы с пониманием подходим к этой ситуации", - добавил он.
Он добавил, что некоторые страны, в том числе оставшиеся участники СВПД "пытаются драматизировать то, что предпринимается Ираном".
"С этой искусственной драматизацией мы не можем согласиться, мы думаем, что она может стать прелюдией к каким-то шагам самих европейцев", - сказал Рябков.
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