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Регион 11.06.2019 16:34

В Москве с понимание относятся к шагам Ирана по активизации обогащения урана, поскольку у Тегерана не остаётся выбора - Рябков

Россия не в восторге от действий Ирана по наращиванию запасов низкообогащенного урана и тяжёлой воды, но понимает, что у них нет другого выбора, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы обеспокоены тем, что приближается момент, когда возможны некоторые дополнительные шаги со стороны Ирана в русле объявленных президентом Рухани мер по сокращению объема добровольно принятых Исламской республикой на себя обязательства", - сказал Рябков во вторник журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Это концепция, которая получила в дипломатических кругах условное наименование "меньшее за меньшее". Конечно, мы не в восторге от такого подхода, лучше было бы "большее за большее", но реальность такова, что у Ирана не остаётся иного выбора, мы с пониманием подходим к этой ситуации", - добавил он.

Он добавил, что некоторые страны, в том числе оставшиеся участники СВПД "пытаются драматизировать то, что предпринимается Ираном".

"С этой искусственной драматизацией мы не можем согласиться, мы думаем, что она может стать прелюдией к каким-то шагам самих европейцев", - сказал Рябков.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, СВПД, РЯБКОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]