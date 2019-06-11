Маас призвал вывести из кризиса ДНЯО

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во вторник призвал к сохранению и укреплению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), говорится в заявлении МИД ФРГ.
"Разоружение и принцип ядерного нераспространения находятся в кризисе. Это опасность для мира на планете. Мы должны что-то противопоставить этой негативной тенденции. Хорошо, что сегодня в Стокгольме собралось много государств, которые хотят сохранить и укрепить ДНЯО", - сказал Маас перед поездкой в Стокгольм, его цитирует пресс-служба МИД.
"Без него многие государства имели бы сейчас атомное оружие. Но сейчас договор находится в кризисе. Ядерные государства должны лучше нести ответственность за дальнейшие шаги по разоружению. Одновременно мы должны предотвратить ситуацию, где новые государства могли бы получить ядерное оружие", - добавил Маас.
Вместе с тем, он напомнил, что в следующем году состоится конференция по перепроверке договора о нераспространении
"Нам нужен четкий план, чтобы укрепить архитектуру нераспространения", - убежден министр.
По данным пресс-службы МИД ФРГ, по приглашению главы МИД Швеции во вторник в Стокгольме встречаются главы МИД 16 стран - Аргентины, Эфиопии, Германии, Финляндии, Индонезии, Японии, Иордании, Канады, Казахстана, Новой Зеландии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании и Южной Кореи. Они обсуждают вопросы ядерного разоружения.
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