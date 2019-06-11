Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9239 RUR   0.0263 GBR   2.156 TRY   0.2936

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.26 -0.73 Brent 62.29 -1.00

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.06.2019 18:03

Маас призвал вывести из кризиса ДНЯО

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во вторник призвал к сохранению и укреплению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), говорится в заявлении МИД ФРГ.

"Разоружение и принцип ядерного нераспространения находятся в кризисе. Это опасность для мира на планете. Мы должны что-то противопоставить этой негативной тенденции. Хорошо, что сегодня в Стокгольме собралось много государств, которые хотят сохранить и укрепить ДНЯО", - сказал Маас перед поездкой в Стокгольм, его цитирует пресс-служба МИД.

"Без него многие государства имели бы сейчас атомное оружие. Но сейчас договор находится в кризисе. Ядерные государства должны лучше нести ответственность за дальнейшие шаги по разоружению. Одновременно мы должны предотвратить ситуацию, где новые государства могли бы получить ядерное оружие", - добавил Маас.

Вместе с тем, он напомнил, что в следующем году состоится конференция по перепроверке договора о нераспространении

"Нам нужен четкий план, чтобы укрепить архитектуру нераспространения", - убежден министр.

По данным пресс-службы МИД ФРГ, по приглашению главы МИД Швеции во вторник в Стокгольме встречаются главы МИД 16 стран - Аргентины, Эфиопии, Германии, Финляндии, Индонезии, Японии, Иордании, Канады, Казахстана, Новой Зеландии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании и Южной Кореи. Они обсуждают вопросы ядерного разоружения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИД, ДНЯО, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Уполномоченный МИД Германии пприбыл в Баку на межмидовские политконсультации Баку и Берлин в мае проведут межмидовские политические консультации МИД ФРГ допускает возможность "жесткого" Brexit 12 апреля Глава МИД ФРГ считает, что ИГИЛ продолжает представлять серьезную угрозу Глава МИД Германии призывает политиков Венесуэлы отказаться от насилия Глава МИД ФРГ высказался против санкций и пошлин в решении внешнеполитических вопросов - МИД Китая

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]