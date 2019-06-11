Парламент Молдавии собирается вернуть пропорциональную избирательную систему

Парламент Молдавии начинает процедуру изменения избирательной системы со смешанной на пропорциональную, заявила премьер-министр республики Майя Санду.

"Мы обещали гражданам провести деолигархизацию и вернуться к нормальной избирательной системе. И мы последовательно выполняем эти обязательства", - сказала Санду на пресс-конференции во вторник.

Вице-спикер парламента Молдавии Ион Чебан сообщил "Интерфаксу", что во вторник парламент примет в первом чтении закон о возврате к проведению парламентских выборов по пропорциональной системе. "Мы будем учитывать все рекомендации Венецианской комиссии, данные в 2017 году", - подчеркнул вице-спикер.

Чебан напомнил, что тогда парламент, которая контролировала Демпартия, проголосовал за переход к смешанной избирательной системе вопреки рекомендациям Венецианской комиссии, ОБСЕ и Евросоюза.

"Мы примем закон в первом чтении. Не исключено, что после этого мы вновь обратимся в Венецианскую комиссию, чтобы перед вторым чтением получить все заключения. То же самое касается и Кодекса о выборах, который был изменен Демпартией незадолго до выборов 24 февраля (2019 года - ИФ). Мы вернем прежние положения", - заявил Чебан.

Он добавил, что речь идет, в частности, об агитации в "день тишины" и в день голосования, которая была разрешена депутатами от Демпартии.

На прошлой неделе вице-премьер РФ, спецпредставитель президента по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдавией Дмитрий Козак заявил в Кишиневе о необходимости изменить избирательную систему и провести досрочные выборы в парламент Молдавии по пропорциональной системе, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и Европейского Союза.