В КНДР обнаружили более 300 мест, где проводились казни - СМИ

Южнокорейская общественная организация установила 318 мест в Северной Корее, где, по ее данным, проводились публичные казни, сообщает во вторник телеканал BBC.

Члены организации для составления доклада о казнях в КНДР опросили 610 человек, бежавших из Северной Кореи.

Казнили северокорейских граждан за разные преступления, например, за просмотр южнокорейского телевидения или за кражу коровы, отмечает BBC.

Согласно собранной информации, казни проводились вблизи рек, полей, рынков, спортивных площадок и даже школ, говорится в докладе южнокорейской организации Transitional Justice Working Group. Посмотреть на казни, говорится в докладе, собирались иногда больше 1 тыс. человек.

В некоторых случаях родственников приговоренных к казни заставляли смотреть на процесс казни, тела казненных родным возвращали редко, отмечается в докладе.

В большинстве случаев приговоренных к казни расстреливали, также известно о казнях через повешение, однако, по данным Transitional Justice Working Group, такие казни значительно сократили или приостановили в 2005 году.