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Финансы 11.06.2019 15:56

На банки из топ-10 приходится 53% активов банковской системы Азербайджана – глава AccessBank

ОАО «AccessBank» занимает 5-ое место среди банков в Азербайджане по объему кредитного портфеля, заявил председатель правления AccessBank Анар Гасанов.

"AccessBank по итогам 2018 года по объему кредитного портфеля находится на 5-ом месте среди банков в Азербайджане, по объему депозитного портфеля - на 8-ом месте, по размеру активов – на 6-ом месте",- заявил председатель правления AccessBank Анар Гасанов во вторник в Баку на бизнес-форуме "Налоги и таможня".

По его словам, на конец 2018 года кредитный портфель AccessBank составлял 542 млн манатов. При этом в 2017 году этот показатель был 599 млн манатов, в 2016 - 923 млн манатов.

А.Гасанов добавил, что на долю топ-10 приходится 53% активов банковской системы Азербайджана. «Активы AccessBank составляют 3% от общего объёма по рынку», - подчеркнул он.

Б.Рустамбеков

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Тэги: БАНК, РЫНОК, ПОЗИЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]