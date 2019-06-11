На банки из топ-10 приходится 53% активов банковской системы Азербайджана – глава AccessBank

ОАО «AccessBank» занимает 5-ое место среди банков в Азербайджане по объему кредитного портфеля, заявил председатель правления AccessBank Анар Гасанов.

"AccessBank по итогам 2018 года по объему кредитного портфеля находится на 5-ом месте среди банков в Азербайджане, по объему депозитного портфеля - на 8-ом месте, по размеру активов – на 6-ом месте",- заявил председатель правления AccessBank Анар Гасанов во вторник в Баку на бизнес-форуме "Налоги и таможня".

По его словам, на конец 2018 года кредитный портфель AccessBank составлял 542 млн манатов. При этом в 2017 году этот показатель был 599 млн манатов, в 2016 - 923 млн манатов.

А.Гасанов добавил, что на долю топ-10 приходится 53% активов банковской системы Азербайджана. «Активы AccessBank составляют 3% от общего объёма по рынку», - подчеркнул он.

Б.Рустамбеков