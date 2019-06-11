Минтруда Азербайджана направит около 7,2 млн манатов на приобретение квартир для ветеранов Карабахской войны и семей шехидов

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана направит 7 млн 185,066 тыс. манатов на приобретение квартир для ветеранов Карабахской войны и семей шехидов.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, Минтруда подписало с этой целью три контракта: с жилищно-строительным кооперативом «SARAY-H», Мисирханом Алиевым и Асифом Асадзаде.

С этой целью на счета ЖСК «SARAY-H» будет перечислено 5 млн 949,645 тыс. манатов, М.Алиева – 605,550 тыс. манатов, А.Асадзаде – 629,871 тыс. манатов.

Р.Бабаев