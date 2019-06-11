Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9239 RUR   0.0263 GBR   2.156 TRY   0.2936

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.26 -0.73 Brent 62.29 -1.00

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 11.06.2019 16:10

Цены на нефть растут на ожиданиях снижения запасов в США, Brent торгуется у $62,5 за баррель

Нефтяной рынок умеренно поднимается в ходе торгов во вторник на ожиданиях сокращения запасов топлива в США.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:46 подорожали на $0,19 (0,31%) - до $62,48 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,52 (0,98%) - до $53,78 за баррель.

Внимание инвесторов постепенно переключается на еженедельные статданные по изменению запасов топлива в Соединенных Штатах, которые министерство энергетики страны опубликует в среду.

По мнению экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, товарные запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1,25 млн баррелей. Если отчет Минэнерго подтвердит ожидания аналитиков, снижение запасов станет рекордным с начала мая.

Кроме того, рынок поддерживают заявления Саудовской Аравии о готовности ОПЕК+ поддержать продление соглашения об ограничении нефтедобычи до конца текущего года.

Однако переговоры представителей нефтедобывающих стран могут оказаться сложными, считает глава отдела исследований сырьевого рынка в Goldman Sachs Джеффри Карри. По его мнению, текущие темпы роста спроса на топливо "не способствуют прекращению действия соглашения, но и не настолько плохи, чтобы привести к более резкому сокращению добычи".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


Похожие новости


Нефть слабо дорожает, Brent торгуется у $62,5 за баррель Нефть дорожает на заявлениях Саудовской Аравии, Brent торгуется у $63,4 за баррель Цены на нефть могут опуститься к $30 за баррель, если ОПЕК не договорится - Силуанов Рост цен на нефть продолжается, Brent подорожала до $63,71 за баррель Нефтяной рынок активно восстанавливается, нивелирует падение с начала недели Саудовская Аравия не ожидает падения спроса на нефть и торговой войны между Китаем и США

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]