Цены на нефть растут на ожиданиях снижения запасов в США, Brent торгуется у $62,5 за баррель

Нефтяной рынок умеренно поднимается в ходе торгов во вторник на ожиданиях сокращения запасов топлива в США.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:46 подорожали на $0,19 (0,31%) - до $62,48 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,52 (0,98%) - до $53,78 за баррель.

Внимание инвесторов постепенно переключается на еженедельные статданные по изменению запасов топлива в Соединенных Штатах, которые министерство энергетики страны опубликует в среду.

По мнению экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, товарные запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1,25 млн баррелей. Если отчет Минэнерго подтвердит ожидания аналитиков, снижение запасов станет рекордным с начала мая.

Кроме того, рынок поддерживают заявления Саудовской Аравии о готовности ОПЕК+ поддержать продление соглашения об ограничении нефтедобычи до конца текущего года.

Однако переговоры представителей нефтедобывающих стран могут оказаться сложными, считает глава отдела исследований сырьевого рынка в Goldman Sachs Джеффри Карри. По его мнению, текущие темпы роста спроса на топливо "не способствуют прекращению действия соглашения, но и не настолько плохи, чтобы привести к более резкому сокращению добычи".