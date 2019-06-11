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СНГ 11.06.2019 17:26

Премьер Филип призвал перезагрузить политическую систему Молдавии на основании решения КС

Действующий премьер-министр Молдавии, вице-председатель Демократической партии заявил, что "нужно осуществить перезагрузку политической системы страны на основании решений Конституционного суда".

"Такая перезагрузка нужна, чтобы внести ясность. Я вчера встречался с главами дипломатических миссий стран Европейского союза. Я им сказал, что мы ознакомились с позицией ЕС (в котором выражена поддержка ЕС новому парламенту и правительству во главе с Майей Санду - ИФ). И что мы должны делать: подчиниться пресс-релизу или решениям Конституционного суда?! На мой взгляд, ответ очевиден", - сказал Филип во вторник журналистам в правительстве.

По его словам, "политики должны вести переговоры, чтобы преодолеть нынешний политический кризис, а не перекладывать ответственность на граждан страны".

Как сообщалось, Конституционный суд, который выполняет указания Демпартии, признал решения парламента незаконными. В этой ситуации, новое правительство во главе с Майей Санду не может приступить к работе, а правительство Павла Филипа, мандат которого завершился одновременно с выборами нового парламента, сохраняет все рычаги власти.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]