AccessBank в ближайшие годы может отказаться от внешних заимствований за счет роста депозитной базы – глава банка

AccessBank увеличивает депозитный портфель более высокими темпами, чем прогнозировалось, это позволит банку в среднесрочной перспективе отказаться от внешних заимствований, заявил председатель правления банка Анар Гасанов.

«Депозитный портфель AccessBank за последнее время увеличивается, причем темпами, которые превышают наши прогнозы. Если такая ситуация продолжится, то через пару лет мы сможем отказаться от иностранных кредитов", - сказал Гасанов во вторник в Баку на форуме "Налоги и таможня".

По его словам, рост депозитной базы объясняется тем, что предприниматели в настоящее время предпочитают увеличивать капитальные вложения.

Гасанов добавил, что AccessBank является в Азербайджане лидером на рынке микрокредитования, доля банка в этом сегменте составляет 60%.

По итогам 2018 года AccessBank занял 8-ое место среди банков Азербайджана по объему депозитного портфеля.

Депозитный портфель банка на начало 2019 года составил 501,138 млн манатов (рост за 2018г на 25,3%).

AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в десятку ведущих банков страны. Все акционеры банка – иностранные банки и финансовые институты.

Б.Рустамбеков