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Дальнее зарубежье 11.06.2019 17:42

Зампред Еврокомиссии Шефчович едет в Москву обсуждать транзит российского газа

Еврокомиссия подтвердила, что заместитель ее председателя, курирующий энергетику, Марош Шефчович отправится в среду в Москву для обсуждения темы транзита российского газа в Европу.

"Мы подтверждаем, что зампред ЕК Шефчович завтра отправляется в Москву обсуждать проблему газового транзита после 2019 года. Он встретится с министром (энергетики РФ Александром) Новаком, заместителем премьер-министра и министром финансов, а также с представителями деловых кругов", - сообщила представитель ЕК на ежедневном брифинге, не вдаваясь в другие подробности.

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Тэги: ЕВРОПА, ШЕФЧОВИЧ, РОССИЯ, ГАЗ, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]