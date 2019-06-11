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Внешняя политика 11.06.2019 16:25

Глава Минобороны Грузии прибыл с визитом в Азербайджан

Министр обороны Грузии Леван Изория во вторник прибыл с визитом в Азербайджан, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

По сообщению оборонного ведомства, Изория примет участие на трехсторонней встрече глав оборонных ведомств Азербайджана, Грузии и Турции, которая состоится 12 июня в городе Габала (северо-запад страны).

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, МИНОБОРОНЫ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]