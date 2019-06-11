Глава Минобороны Грузии прибыл с визитом в Азербайджан

Министр обороны Грузии Леван Изория во вторник прибыл с визитом в Азербайджан, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

По сообщению оборонного ведомства, Изория примет участие на трехсторонней встрече глав оборонных ведомств Азербайджана, Грузии и Турции, которая состоится 12 июня в городе Габала (северо-запад страны).

Ф.Исазаде