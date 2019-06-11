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СНГ 11.06.2019 18:14

Германия выделит $1,5 млн на укрепление госграницы Белоруссии

В Белоруссии будет реализован двухлетний проект по укреплению потенциала Государственного пограничного комитета (ГПК) в борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, сообщили в ГПК.

"Проект будет профинансирован Федеративной Республикой Германия", - проинформировали в комитете.

Во вторник состоялась официальная церемония подписания соглашения с донором о предоставлении средств для реализации данного проекта в размере $1,5 млн, а также проектного документа между ПРООН в Беларуси и Госпогранкомитетом.

Как рассказали в ГПК, в рамках проекта предусматривается разработка системы оценки рисков в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов, закупка технического оборудования и программного обеспечения. Кроме того, будут организованы тренинги и учебные поездки в другие государства для ознакомления с современным опытом в профилировании рисков, а также обнаружении незаконного оружия и боеприпасов при осуществлении пограничного контроля.

Проект также позволит усовершенствовать процесс подготовки будущих специалистов-пограничников.

"Особое внимание в проекте уделяется практическому обучению и расширению знаний представителей пограничных служб: в 11 подразделениях на центральном и региональном уровне будет внедрено самое современное программное обеспечение и оборудование для сбора и обработки информации, связанной с анализом рисков. Кроме того, запланировано внедрение новых учебных подходов для обеспечения качественного обучения будущих специалистов по анализу рисков в Институте пограничной службы", - приводятся в сообщении слова председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ГОСГРАНИЦА, ОРУЖИЕ, ПРОЕКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]