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Дальнее зарубежье 11.06.2019 16:56

Трамп посоветовал американцам прочесть книгу про себя

Президент США Дональд Трамп посоветовал американцам прочитать новую книгу о нем, которую написали его знакомые.

"Только что вышла новая книга: "The Real Deal, My Decade Fighting Battles and Winning Wars With Trump" ("Отличная сделка. Мои десять лет битв и побед с Трампом"). Она замечательная. Она написана двумя людьми, которые очень умны и хорошо меня знают: Джорджем Сориалом и Дэмиеном Бейтсом, в отличие от книг (о нем - ИФ), где автор и понятия не имел, кто я", - написал он в твиттере.

"Получайте удовольствие (от чтения - ИФ)!" - добавил Трамп.

Сориал проработал в Trump Organization свыше десяти лет и покинул компанию в 2017 году, чтобы посвятить себя работе над этой книгой. Бейтс - журналист и редактор.

Книга появилась в продаже в США во вторник.

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Тэги: США, ТРАМП, КНИГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]