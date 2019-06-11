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СНГ 11.06.2019 18:30

Главой Службы внешней разведки Украины назначен сторонник Юлии Тимошенко

Главой Службы внешней разведки Украины стал Владислав Бухарев, который был депутатом парламента из фракции "Батькивщина" (лидер Юлия Тимошенко).

О назначении сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге во вторник в Киеве.

Как сообщалось, 13 марта 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко уволил Егора Божка с должности главы Службы внешней разведки.

Владислав Бухарев, генерал-лейтенант налоговой милиции. В 2014 году работал в Службе безопасности Украины на должности первого заместителя главы СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Также был офицером по особым поручениям главы СБУ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]