Главой Службы внешней разведки Украины назначен сторонник Юлии Тимошенко

Главой Службы внешней разведки Украины стал Владислав Бухарев, который был депутатом парламента из фракции "Батькивщина" (лидер Юлия Тимошенко).

О назначении сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге во вторник в Киеве.

Как сообщалось, 13 марта 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко уволил Егора Божка с должности главы Службы внешней разведки.

Владислав Бухарев, генерал-лейтенант налоговой милиции. В 2014 году работал в Службе безопасности Украины на должности первого заместителя главы СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Также был офицером по особым поручениям главы СБУ.