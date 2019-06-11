Зеленский уволил 15 губернаторов

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций, сообщил заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

"Сегодня поступила первая часть представлений из кабинета министров на увольнение руководителей областных государственных администраций. Итак, уволены глава Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской обладминистраций", - сказал он на брифинге во вторник возле здания АП.

Как разъяснили агентству "Интерфакс-Украина", в 12 из перечисленных 15 областей уволены главы ОГА, в Одессой, Полтавской и Херсонской, где ранее были исполняющие обязанности глав облгосадминистраций, они отстранены.

В 12 областях вскоре будут назначены исполняющие обязанности.

5 июня кабинет министров Украины одобрил проекты распоряжений президента об увольнении 13 глав областных государственных администраций (ОГА).

Согласно документу, который есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", правительство одобрило увольнение с занимаемых должностей Александра Савченко (глава Волынской ОГА), Александра Куця (глава Донецкой ОГА), Геннадия Москаля (глава Закарпатской ОГА), Константина Брыля (глава Запорожской ОГА), Олега Гончарука (глава Ивано-Франковской ОГА), Александра Терещука (глава Киевской ОГА), Сергея Кузьменко (глава Кировоградской ОГА), Олега Синютки (глава Львовской ОГА), Алексея Савченко (глава Николаевской ОГА), Николая Клочко (глава Сумской ОГА), Степана Барны (глава Тернопольской ОГА), Вадима Лозового (глава Хмельницкой ОГА), Александра Мисника (глава Черниговской ОГА).

Информацией о согласовании с кабмином увольнения глав Полтавской, Херсонской и Одесской областей, агентство "Интерфакс-Украина" пока не располагает.

В то же время Рябошапка не назвал главу Донецкой обладминистрации, по кандидатуре которого есть согласие правительства.

Президент Украины Петр Порошенко еще 10 апреля уволил Максима Степанова с должности главы Одесской облгосадминистрации и назначил временно исполняющим обязанности главы ОГА первого заместителя руководителя облгосадминистрации Сергея Паращенко.

10 июня пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель заявила на брифинге: "Позиция президента заключается в том, что все главы областных госадминистраций (их после ухода Крыма 25 - ИФ) должны быть уволены".