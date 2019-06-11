Президент России Владимир Путин "на полях" саммита ШОС в Бишкеке в пятницу обсудит со своим иранским коллегой Хасаном Рухани ситуацию в Сирии и вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
"Будет важная с точки зрения нынешней ситуации встреча с президентом Ирана Рухани", - сказал он.
"В ходе встречи планируется обсудить широкий круг вопросов международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - сказал Ушаков.
Среди ключевых тем переговоров он назвал укрепление торгово-экономических связей, а также наращивание культурно-гуманитарных обменов.
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