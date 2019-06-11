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Регион 11.06.2019 19:02

Путин и Рухани "на полях" саммита ШОС в Бишкеке обсудят Сирию и СВПД - Ушаков

Президент России Владимир Путин "на полях" саммита ШОС в Бишкеке в пятницу обсудит со своим иранским коллегой Хасаном Рухани ситуацию в Сирии и вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Будет важная с точки зрения нынешней ситуации встреча с президентом Ирана Рухани", - сказал он.

"В ходе встречи планируется обсудить широкий круг вопросов международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - сказал Ушаков.

Среди ключевых тем переговоров он назвал укрепление торгово-экономических связей, а также наращивание культурно-гуманитарных обменов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]