Президент России Владимир Путин "на полях" саммита ШОС в Бишкеке в пятницу обсудит со своим иранским коллегой Хасаном Рухани ситуацию в Сирии и вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Будет важная с точки зрения нынешней ситуации встреча с президентом Ирана Рухани", - сказал он.

"В ходе встречи планируется обсудить широкий круг вопросов международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - сказал Ушаков.

Среди ключевых тем переговоров он назвал укрепление торгово-экономических связей, а также наращивание культурно-гуманитарных обменов.