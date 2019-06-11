Ушаков подтвердил, что поставки С-400 в Турцию запланированы на июль

В Кремле подтверждают, что поставки российских зенитных ракетных систем С-400 Турции запланированы на июль, и отмечают, что все соответствующие договоренности между Москвой и Анкарой исполняются в срок.
"Да, как и запланировано", - сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос.
Он заметил, что "достигнутые договоренности между Россией и Турцией в данном контексте выполняются в срок, и никаких проблем в двустороннем контексте нет".
Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.
Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.
24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.
США требуют от Турции отказа от приобретения российских С-400.
ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
Баку и Тбилиси на этой неделе организуют встречу экспертов по монастырскому комплексу Давид Гареджи – МИД Азербайджана
Баку и Москва 17-18 июня проведут очередное заседание совместной комиссии по демаркации азербайджано-российской границы – МИД Азербайджана
Минтруда получит 300 тыс. манатов на работы по подготовке строительства многоквартирного дома для лиц с нарушением зрения
Россельхознадзор не пустил в Россию две партии томатов из Азербайджана
Депозитный портфель AccessBank за 5 месяцев увеличился почти на 100 млн манатов
AccessBank в ближайшие годы может отказаться от внешних заимствований за счет роста депозитной базы – глава банка
Прямые и косвенные доходы Азербайджана от проведения в Баку финала Лиги Европы УЕФА составили $400 млн
Минтруда Азербайджана направит около 7,2 млн манатов на приобретение квартир для ветеранов Карабахской войны и семей шехидов
Минтруда направит более 8,7 млн манатов на капремонт ряда cоцучреждений в регионах Азербайджана
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
ИВ Гянджи направит около 1 млн манатов на обновление систем уличного освещения
ИВ Гянджи направит около 4 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви