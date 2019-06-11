Bakcell учит детей безопасному использованию интернета

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell и первый FTTH провайдер в Азербайджане - компания ENGINET организовали промо-акцию, направленную на повышение уровня осведомленности о безопасном использовании интернета. Акция была проведена в различных парках города Баку, по случаю Международного дня защиты детей.

В ходе мероприятий, организованных в рамках проекта «Безопасный Интернет», дети и их родители получили подробную информацию об опасном контенте во всемирной сети, советы по безопасному использованию интернета, а также информацию о продукте «Безопасный интернет», разработанном совместно Bakcell и ENGINET.

Отметим что компания Bakcell, помогает обеспечить безопасное использование интернета детьми, при помощи услуги «Безопасный интернет», представленной несколько лет назад, и теперь доступной также и в сети 4G оператора. Благодаря этим пакетам, а также услуге фильтрации интернета от ENGINET, абоненты Bakcell имеют возможность защитить своих детей от вредоносного и нежелательного контента.

Более подробную информацию о безопасных пакетах можно получить, посетив страницу https://www.bakcell.com/ru/internet-safe-internet

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.

Благодаря более чем 7500 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89