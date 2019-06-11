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Дальнее зарубежье 11.06.2019 19:12

Союзники по НАТО усиливают военную активность в Балтийском море - минобороны Эстонии

Союзники по НАТО проводят в нынешнем году в акватории Балтийского моря под руководством США крупномасштабные ежегодные учения BALTOPS, а под командованием Великобритании впервые пройдут учения единых экспедиционных войск Baltic Protector, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе минобороны Эстонии.

"Оба учения демонстрируют волю, решимость и готовность защищать регион Балтийского моря. Так, Baltic Protector предоставляет хорошую возможность отработки сотрудничества единых экспедиционных войск, знакомства с опытом и показа, что вместе мы сильны и способны сделать больше. Учения направлены на углубление партнерских отношений государств, представленных в единых экспедиционных войсках", - заявил министр обороны Юри Луйк (Juri Luik),

Он назвал "великолепным примером" действий во имя достижений общей цели объединение в этом году учений BALTOPS и Baltic Protector.

Минобороны сообщило, что в ходе начавшихся 24 мая в Дании учений Baltic Protector, начавшихся в минувшее воскресенье учений BALTOPS и предстоящих в июле в Эстонии учений Amphibex в регион Балтийского моря прибудут около 20 кораблей.

В том числе в Эстонию прибудут корабли британского королевского флота с примерно 3 тыс. военнослужащих единых экспедиционных войск.

Единые экспедиционные войска под командованием Великобритании, в которые входят девять государств, ставят перед собой цель сдерживания и обеспечения безопасности в регионе Балтийского моря и шире в Северной Европе, а также внесения вклада в операции в кризисных регионах, пояснили в минобороны.

Рамочное соглашение об их создании было подписано 28 июня 2018 года в Лондоне. К нему присоединились Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия и Соединенное Королевство.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, МИНОБОРОНЫ, НАТО, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]