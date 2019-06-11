Зеленский предложил Раде назначить главой МИД Украины Пристайко вместо Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел и внес в Верховную Раду представление на назначение главой МИД Вадима Пристайко.
"Президент подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел, а также внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел", - сообщил заместитель главы президентской администрации Руслан Рябошапка на брифинге во вторник.
Ранее Зеленский своим указом назначил дипломата, постоянного представителя Украины в НАТО Вадима Пристайко заместителем главы администрации президента.
Днем ранее Пристайко заявил, что готов возглавить министерство иностранных дел Украины, если получит такое предложение от Зеленского. Он сообщил, что на тот момент от имени МИД помогал "переходной команде" в проведении эффективных международных встреч.
Вадим Пристайко родился в 1970 году в Одесской области.
2000-2001 - консул Генерального консульства Украины в Сиднее (Австралия). 2012-2014 - посол Украины в Канаде. С 2017 до назначения замглавы АПУ возглавлял миссию Украины при НАТО.
Павел Климкин был назначен на пост министра иностранных дел Украины в 2014 году.
17 мая 2019 года он заявил, что написал заявление о своей отставке с поста главы МИД. Дипломат сообщил, что заранее проинформировал Зеленского о своем намерении.
30 мая президент Украины внес в Верховную Раду проекты представлений об увольнении министра иностранных дел Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака.
31 мая Климкин обратится к депутатам Верховной Рады за поддержкой своего заявления об отставке с поста министра иностранных дел.
Однако 6 июня Верховная Рада отказала президенту Зеленскому в увольнении Климкина, Полторака и Грицака. Вечером того же дня представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук выразил убеждение, что Зеленский на следующей неделе вновь внесет представления на увольнения Климкина, Полторака и Грицака, а также генерального прокурора Украины Юрия Луценко.
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