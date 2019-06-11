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Регион 11.06.2019 19:30

Экс-министр обороны Грузии Окруашвили заявил о создании в стране нового оппозиционного движения

Экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили во вторник представил инициативную группу нового оппозиционного движения "Победившая Грузия", которое намерено участвовать в парламентских выборах 2020 года.

"Это не политическая партия. Это не построенная на вертикали одного или нескольких человек политическая структура. У нас есть амбиция создать большое движение очень разозлившихся людей. Тех людей, которые считают невыносимой сложившуюся в стране ситуацию", - заявил Окруашвили.

По его словам, двери Победившей Грузии" будут открыты для тех членов правящей партии "Грузинская мечта", которые захотят перейти в оппозицию.

В инициативную группу вошел депутат грузинского парламента Валерий Гелбахиани, который в 2008 году возглавлял избирательный штаб баллотировавшегося в президенты Грузии ныне покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили, сообщил бывший глава Минобороны Грузии.

По его словам, "Победившая Грузия" проведет свой первый съезд в октябре.

Один из лидеров нового движения Губаз Саникидзе заявил, что "Победившая Грузия" намерена участвовать в парламентских выборах 2020 года.

"Криминальная олигархия должна закончиться, стране нужна победа, поэтому мы решили назвать наше движение "Победившая Грузия"", - отметил Саникидзе.

На презентации также присутствовал бывший посол Грузии в РФ Константин Кемулария, возглавлявший Совет национальной безопасности Грузии в 2005-2006 годах.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРТИЯ, ВЫБОРЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]