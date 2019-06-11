Экс-министр обороны Грузии Окруашвили заявил о создании в стране нового оппозиционного движения

Экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили во вторник представил инициативную группу нового оппозиционного движения "Победившая Грузия", которое намерено участвовать в парламентских выборах 2020 года.
"Это не политическая партия. Это не построенная на вертикали одного или нескольких человек политическая структура. У нас есть амбиция создать большое движение очень разозлившихся людей. Тех людей, которые считают невыносимой сложившуюся в стране ситуацию", - заявил Окруашвили.
По его словам, двери Победившей Грузии" будут открыты для тех членов правящей партии "Грузинская мечта", которые захотят перейти в оппозицию.
В инициативную группу вошел депутат грузинского парламента Валерий Гелбахиани, который в 2008 году возглавлял избирательный штаб баллотировавшегося в президенты Грузии ныне покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили, сообщил бывший глава Минобороны Грузии.
По его словам, "Победившая Грузия" проведет свой первый съезд в октябре.
Один из лидеров нового движения Губаз Саникидзе заявил, что "Победившая Грузия" намерена участвовать в парламентских выборах 2020 года.
"Криминальная олигархия должна закончиться, стране нужна победа, поэтому мы решили назвать наше движение "Победившая Грузия"", - отметил Саникидзе.
На презентации также присутствовал бывший посол Грузии в РФ Константин Кемулария, возглавлявший Совет национальной безопасности Грузии в 2005-2006 годах.
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