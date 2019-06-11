Депозитный портфель AccessBank за 5 месяцев увеличился почти на 100 млн манатов

Депозитный портфель AccessBank в январе-мае текущего года увеличился приблизительно на 100 млн манатов, сообщил журналистам председатель правления банка Анар Гасанов.
«С начала года наш депозитный портфель в месяц в среднем увеличивался на 10-20 млн манатов. В целом, за 5 месяцев рост составил приблизительно 100 млн манатов», - сказал Гасанов.
Он также отметил, что средняя ставка по манатным депозитам в AccessBank составляет 9,5-10% годовых.
Касаясь системы страхования вкладов, Гасанов отметил, что отказ от полного страхования вкладов приведет к напряженности в банковской системе. «Я считаю, что полный отказ от страхования вкладов (до 1 марта 2020 года страхованию подлежат вклады вне зависимости от суммы при условии, что проценты по ним не превышают 15% по вкладам в нацвалюте и 3% в инвалюте -ИФ) приведет к напряженности. В дальнейшем можно пересмотреть условия страхования вкладов в зависимости от динамики на рынке. Такой шаг будет воспринят нормально», - подчеркнул глава банка.
Гасанов добавил, что в настоящее время максимальная процентная ставка по страхуемым вкладам в национальной валюте составляет 15%. «Банки сейчас принимают депозиты в среднем под 10-12% годовых. В дальнейшем эта ставка может быть снижена и до 8-9%», - сказал он.
Депозитный портфель AccessBank на начало 2019 года составил 501,138 млн манатов (рост за 2018г на 25,3%).
AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в десятку ведущих банков страны. Все акционеры банка – иностранные банки и финансовые институты.
Б.Рустамбеков
Алиев уверен в дальнейшем развитии отношений между Азербайджаном и РФ ради стабильности в регионе
Глава Минобороны Грузии прибыл с визитом в Азербайджан
ПА ОБСЕ заинтересована в решении проблем в странах-членах организации путем диалога - Церетели
Прямые и косвенные доходы Азербайджана от проведения в Баку финала Лиги Европы УЕФА составили $400 млн
Минтруда Азербайджана направит около 7,2 млн манатов на приобретение квартир для ветеранов Карабахской войны и семей шехидов
Минтруда направит более 8,7 млн манатов на капремонт ряда cоцучреждений в регионах Азербайджана
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
ИВ Гянджи направит около 1 млн манатов на обновление систем уличного освещения
ИВ Гянджи направит около 4 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
Парламент Молдавии начал менять избирательный кодекс
Экс-министр обороны Грузии Окруашвили заявил о создании в стране нового оппозиционного движения
Союзники по НАТО усиливают военную активность в Балтийском море - минобороны Эстонии
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви