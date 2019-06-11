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Финансы 11.06.2019 17:41

Депозитный портфель AccessBank за 5 месяцев увеличился почти на 100 млн манатов

Депозитный портфель AccessBank в январе-мае текущего года увеличился приблизительно на 100 млн манатов, сообщил журналистам председатель правления банка Анар Гасанов.

«С начала года наш депозитный портфель в месяц в среднем увеличивался на 10-20 млн манатов. В целом, за 5 месяцев рост составил приблизительно 100 млн манатов», - сказал Гасанов.

Он также отметил, что средняя ставка по манатным депозитам в AccessBank составляет 9,5-10% годовых.

Касаясь системы страхования вкладов, Гасанов отметил, что отказ от полного страхования вкладов приведет к напряженности в банковской системе. «Я считаю, что полный отказ от страхования вкладов (до 1 марта 2020 года страхованию подлежат вклады вне зависимости от суммы при условии, что проценты по ним не превышают 15% по вкладам в нацвалюте и 3% в инвалюте -ИФ) приведет к напряженности. В дальнейшем можно пересмотреть условия страхования вкладов в зависимости от динамики на рынке. Такой шаг будет воспринят нормально», - подчеркнул глава банка.

Гасанов добавил, что в настоящее время максимальная процентная ставка по страхуемым вкладам в национальной валюте составляет 15%. «Банки сейчас принимают депозиты в среднем под 10-12% годовых. В дальнейшем эта ставка может быть снижена и до 8-9%», - сказал он.

Депозитный портфель AccessBank на начало 2019 года составил 501,138 млн манатов (рост за 2018г на 25,3%).

AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в десятку ведущих банков страны. Все акционеры банка – иностранные банки и финансовые институты.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, ДЕПОЗИТЫ, ПОРТФЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]