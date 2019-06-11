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СНГ 11.06.2019 19:47

Парламент Молдавии начал менять избирательный кодекс

Молдавские парламентарии приняли в первом чтении закон об изменениях избирательной системы со смешанной на пропорциональную.

Ранее об этом договорились Партия социалистов и правый блок ACUM, которые создали парламентское большинство.

Депутаты также проголосовали в первом чтении за отмену поправок в Кодекс о выборах, принятых Демократической партией в феврале 2017 года. Тогда впервые в Молдавии разрешили агитацию в "день тишины" и в день голосования.

Парламент также высказался за то, чтобы граждане страны, которые работают за рубежом, могли голосовать не только по заграничному паспорту, но и по удостоверению личности. На последних выборах 24 февраля принять участие в выборах за границей можно было только по действительному паспорту гражданина Молдавии. Из-за этого многие трудовые мигранты были лишены права проголосовать.

При обсуждении закона во втором чтении депутаты планируют рассмотреть введение электронного голосования, в том числе для тех, кто работает за рубежом. По неофициальным данным, это около одного миллиона из 2,5 млн. избирателей Молдавии.

О необходимости менять избирательную систему заявил во время визита в Кишинев на прошлой неделе вице-премьер РФ, спецпредставитель президента по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдавией Дмитрий Козак.

Он отметил, что, если досрочные выборы состоятся, необходимо прислушаться к мнению Европейского союза, Венецианской комиссии и других организаций, которые высказались против принятого в 2017 году решения Демпартии о переходе к смешанной избирательной системе.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]