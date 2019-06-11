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Дальнее зарубежье 11.06.2019 20:04

В Вашингтоне считают вполне возможным третий саммит США-КНДР - Болтон

Администрация США полагает, что третий саммит США-КНДР имеет все шансы на проведение, однако это будет зависеть от позиции Пхеньяна, заявил во вторник советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Мы будем готовы тогда, когда они (северокорейцы - ИФ) будут", - цитируют американские СМИ слова Болтона, сказанные на деловой конференции в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что третий саммит - "вполне возможен".

"В любой момент, когда они (КНДР - ИФ) наметят его", - добавил Болтон.

12 июня исполнится год с момента проведения первого саммита США-КНДР в Сингапуре. По его итогам было принято совместное заявление, в котором США обязались предоставить гарантии безопасности Северной Корее, а КНДР подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

В конце февраля 2019 года в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Однако эта встреча в верхах завершилась преждевременно, без подписания итогового соглашения.

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Тэги: США, БОЛТОН, КНДР, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]