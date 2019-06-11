Германский разработчик аэротакси Lilium создаст сотни рабочих мест для инженеров в Лондоне

Германский стартап Lilium, представивший в мае этого года прототип пятиместного автономного летающего такси, планирует создать сотни рабочих мест в сфере разработки программного обеспечения в своем новом лондонском хабе в течение следующих пяти лет.
Lilium был основан в 2015 году и к настоящему времени привлек финансирование в размере более $100 млн. Среди инвесторов компании - Atomico, Tencent, LGT, Freigeist и Obvious Ventures.
В настоящее время в компании работает более 300 человек.
Во вторник Lilium также объявила о назначении трех новых топ-менеджеров. В частности, главным инженером по развитию назначен Люка Бенассии, бывший топ-менеджер Airbus с опытом работы в Boeing и NASA.
Созданием цифровой платформы Lilium будет заниматься Карлос Моргадо, занимавший ранее должность главного директора по технологиям в сервисе заказа и доставки еды Just Eat.
Стартап рассчитывает, что наем новых топ-менеджеров, а также инженеров, позволит компании добиться того, что ее "сервисы будут полностью действующими в ряде городов по всему миру к 2025 году".
"Мы одна из немногих компаний в нашем секторе, которая хочет не только производить аэротакси, но и использовать их на ежедневной основе", - заявил главный исполнительный директор компании Дэниел Вигэнд.
Согласно оценкам Morgan Stanley, объем рынка аэротакси к 2040 году может достичь $1,5 трлн, причем $851 млрд придется на долю пассажирских перевозок.
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